В Киеве городская электричка смертельно травмировала мужчину

В Киеве возле станции «Выдубичи» городская электричка смертельно травмировала мужчину, который с путей пытался попасть на платформу.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, инцидент произошел сегодня около 9.00.

По словам машинистов поезда, человека на путях они увидели на расстоянии 50 метров, сразу применили экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Чтобы сократить время и избежать заторов, работники локомотивной бригады положили потерпевшего, который на то время подавал признаки жизни, в последний вагон электропоезда и двинулись к ст. «Дарница». При этом вызвали по радиостанции скорую помощь и наряд милиции. К сожалению, во время следования травмированный мужчина умер.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы линейных отделов на станциях Дарница и Киев-Пассажирский.