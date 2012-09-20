В Хмельницком мужчина застрелил сожительницу

В Хмельницком обнаружены трупы двух малолетних детей (2005 и 2011 гг. р.) и их 29-летней матери с огнестрельными ранениями.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, трагедия произошла вчера, 18 сентября, около 21 часа.

Выяснено, что убийство женщины и ее малолетних детей на почве личных неприязненных отношений совершил 31-летний сожитель женщины, осуществив 5 выстрелов из охотничьего ружья.

После этого мужчина пришел в отдел милиции и сознался в совершении преступления.

В тот же день следственным отделом Хмельницкого горотдела УМВД в области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п.п.1,2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух и больше лиц, малолетних детей), и он был задержан.

По делу созданную следственно-оперативную группу, которой проводятся необходимые следственные действия.

Расследование уголовного дела прокуратурой области взято на контроль.