В Ялте предупредили незаконное пользование землями санатория

По протестам прокуратуры Ялты отменено решение Массандровского поселкового совета, по которому санаторию Минздрава Украины «Долосы» прекращено право пользования земельным участком площадью 2 га стоимостью 4,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым. Также отменено решение этого совета о предоставлении ООО разрешения на составление проекта землеустройства по отводу указанного участка.

Меры приняты в связи с превышением органом местного самоуправления полномочий при принятии указанных решений, поскольку по закону совет не может распоряжаться землями государственных предприятий.

Таким образом, принятыми прокуратурой мерами предупреждено незаконное распоряжение землями противотуберкулезного санатория.