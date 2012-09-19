Сумщина: правоохранители изъяли более 52 кг марихуаны

В Сумской области правоохранители изъяли более 52 килограммов марихуаны.

Как сообщила УНИАН начальник отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова, члены межведомственной оперативной группы в составе сотрудников областного УМВД, СБУ и Сумского погранотряда 16 сентября задержали гражданина Российской Федерации 1984 года рождения, жителя приграного района. Мужчину задержали с полиэтиленовым пакетом в руках, в котором находилась марихуана весом более 1 кг. Задержанный объяснил, что вещество он взял в заброшенном доме в с. Катериновка Глуховского района, где оно хранилось на чердаке. Когда работники милиции и СБУ 18 сентября провели обыск по указанному адресу, они выявили более 52 кг марихуаны в сухом виде, а также посевы конопли на приусадебном участке.

«По ценам «черного» рынка стоимость изъятого составила около 1 млн грн. Сегодня образцы конопли направлены на экспертизу. Проводятся следственные действия. Установлен и «хозяин» конопли. Это 24-летний житель соседнего района. Человек уже привлекался к ответственности за незаконные операции с наркотиками, однако его это не остановило. Как пояснил задержанный, дом, в котором нашли сушеную коноплю, принадлежал его покойным родственникам. В один из приездов он нашел дикорастущую коноплю, собрал семена и посеял. Под посев занял как свой приусадебный участок, так и заброшенный соседский. Выращенное зелье он собрал и оставил сушить на чердаках и сараях», - рассказала Э. Биганова.

Сейчас милиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении обоих подозреваемых.