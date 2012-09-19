Львовщина: каток задавил рабочего

В Львовской области во время выполнения текущего ремонта на участке автодороги „Львов – Шегини” 22-летний дорожный рабочий был смертельно травмирован катком.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении Госгорпромнадзора в Львовской области, теруправление проведет расследование несчастного случая, который произошел с работником ООО “Онур конструкцион интернешл” 17 сентября около 15.20.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Львовской области, несчастный случай произошел в селе Твиржа Мостиского района Львовской области.

По данным милиции, разнорабочий фирмы „Онур”, житель города Пустомиты, управляя катком, не справился с управлением, и каток съехал в кювет, где перевернулся и придавил самого водителя.

Мужчина был доставлен в реанимационное отделение Судововишнянской городской больницы. Ему диагностировали множественные переломы, разрыв мочевого пузыря. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, врачам не удалось спасти жизнь пострадавшего.

Справка УНИАН. Турецкая строительная компания „Онур” осуществляет львиную долю ремонта дорог во Львове и области.