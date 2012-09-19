Тернопольщина: 62-летний мужчина от удара поезда
14:30, 19 сентября 2012Новости регионов
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Стоял близко к рельсам
В Тернопольской области в результате удара поезда погиб 62-летний мужчина.
Как сообщили УНИАН в подразделении связей с общественностью управления министерства внутренних дел Украины на Львовской железной дороге, вчера на перегоне Зборов–Золочев мужчину сбил электропоезд «Тернополь-Львов».
По данным машиниста, мужчина стоял слишком близко к рельсам и смотрел в сторону грузового поезда, который ехал навстречу электричке. Машинист электрички применил экстренное торможение, однако мужчина стоял слишком близко к рельсам и удара избежать не удалось.
Правоохранительные органы установили личность погибшего, им оказался 62-летний житель Золочевского района.
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