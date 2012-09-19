В столице на медицину выделят дополнительно 23,6 млн грн

Киевсовет на своем заседании рассмотрит предложение Киевской городской государственной администрации об увеличении бюджетных расходов на медицину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

В частности, по данным заместителя председателя горгосадминистрации Руслана Крамаренко, депутатам предложат увеличить расходы на медицинскую отрасль на 23,6 млн грн.

Так, планируется увеличить доходы и расходы общего фонда бюджета города в сумме 10 млн грн на приобретение расходных материалов для Центра ядерной медицины Киевского городского клинического онкологического центра на проведение ПЭТ-исследований и производство радиофармпрепаратов, проинформировал Р.Крамаренко.

«Увеличены также бюджетные назначения на городскую целевую программу «Здоровье киевлян» в сумме 12 млн грн для приобретения инсулина, расходных материалов для перинатального диализа, туберкулина, вакцины для обеспечения проведения предсезонной иммунопрофилактики гриппа. Еще 1,6 млн грн будет выделено для сервисного обслуживания оборудования с использованием ПЭТ- технологий в Центре ядерной медицины», – отметил Р.Крамаренко.