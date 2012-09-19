Прикарпатье: осуществил аварийную посадку самолет

На Прикарпатье осуществил аварийную посадку двуместный самолет, пилот которого скрылся с места события.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, 18 сентября в 20:50 от оперативного дежурного Косивского райотдела милиции в государственную пожарно-спасательную часть №18 города Косив поступило сообщение о том, что около 20:00 местные жители обнаружили двуместный самолет, который осуществил аварийную посадку на поле вблизи села Черганивка Косивского района.

Пилот с места происшествия скрылся, пострадавших не обнаружено. В результате аварийного приземления самолет получил незначительные механические повреждения. Его владелец, время и причина осуществления аварийной посадки устанавливаются.

На месте события работники пожарно-спасательной службы с целью предотвращения возникновения возгорания отсоединили клеммы аккумуляторных батарей.

Работники Косивского райотдела УМВД в области проводят следственные действия.