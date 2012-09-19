В Святошинском районе столицы обнаружили наркопритон

12:26, 19 сентября 2012
Новости регионов
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Сотрудники столичной милиции задержали 37-летнего мужчину, который в собственной квартире устроил притон для употребления наркотиков.

Об этом УНИАН сообщили в ГУМВД Украины в городе Киеве.

Правоохранители выяснили, что стоимость конопли, которая помещалась в коробке из-под спичек, составляла 100-120 гривень. За день реализовывалось приблизительно 7 таких порций.

Сырье для продажи злоумышленник выращивал собственноручно.

Хозяина и посетителей наркопритона милиция задержала «на горячем» – во время употребления наркотика.

В помещении правоохранители обнаружили марихуану, самодельное устройство для ее курения и деньги, полученные от продажи наркотического средства.

Следственным отделом Святошинского районного управления в отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины: «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Кроме этого, решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 317 Уголовного кодекса Украины: «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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