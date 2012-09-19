В Ривненской области бешеный кот напал на ребенка

В с. Добривода Радивиловского района Ривненской области бешеный кот напал на ребенка 2001 года рождения и исцарапал его.

Как говорится в сообщении Управления МЧС в Ривненской области, кот напал на ребенка 17 сентября.

После этого отец ребенка изолировал животное, а вечером того же дня обнаружил кота мертвым. Специалисты Госслужбы ветеринарной медицины Радивиловского района в тот же день прибыли на место происшествия для проведения экспертизы.

18 сентября было установлено, что кот болел бешенством. В данный момент продолжается изучение возможных контактов кота с другими животными и людьми, утвержден план мероприятий по локализации очага заболевания.