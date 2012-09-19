На Луганщине на 30-80% сокращено водоснабжение трёх городов
10:58, 19 сентября 2012Новости регионов
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Первомайск, Стаханов, Кировск
Сегодня в Луганской области на 80% сокращена подача воды в городе Первомайске и на 30% в городах Стаханове и Кировске.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Лугансквода», компания сегодня утром сократила подачу воды в трех городах из-за плановых ремонтных работ на магистральном водоводе «Карбонит-Первомайск» диаметром 900 мм, а так же водоводах диаметром 700 мм и 1000 мм - «Светличное-Стаханов».
В настоящее время на месте проведения работ работают четыре аварийные бригады.
По данным пресс-службы, нормальный режим водоснабжения будет восстановлен в Первомайске до 16.00 20 сентября, по Стаханову и Кировску до 8.00 20 сентября.
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