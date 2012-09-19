На Луганщине на 30-80% сокращено водоснабжение трёх городов

Сегодня в Луганской области на 80% сокращена подача воды в городе Первомайске и на 30% в городах Стаханове и Кировске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Лугансквода», компания сегодня утром сократила подачу воды в трех городах из-за плановых ремонтных работ на магистральном водоводе «Карбонит-Первомайск» диаметром 900 мм, а так же водоводах диаметром 700 мм и 1000 мм - «Светличное-Стаханов».

В настоящее время на месте проведения работ работают четыре аварийные бригады.

По данным пресс-службы, нормальный режим водоснабжения будет восстановлен в Первомайске до 16.00 20 сентября, по Стаханову и Кировску до 8.00 20 сентября.