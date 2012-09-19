Донеччина: мужчина до смерти избил свою сожительницу

В г. Снежное Донецкой области задержан 52-летний мужчина, который до смерти избил свою 48-летнюю сожительницу.

Как сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Снежнянский горотдел милиции поступило сообщение о том, что в одном из домов обнаружен труп 48-летней местной жительницы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, разрыва селезенки, перелома ребер.

Принятыми мерами работниками уголовного розыска был установлен и задержан 52-летний мужчина, который после распития алкоголя во время ссоры руками и ногами избил сожительницу, причинив ей травмы, от которых она скончалась.