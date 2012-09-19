Донеччина: у местного жителя изъяли 366 кустов конопли

В г. Дзержинске Донецкой области милиция изъяла у местного жителя почти 400 кустов конопли.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в ходе проведения операции «Мак» работники Дзержинского горотдела милиции задержали 49-летнего местного жителя, который у себя дома выращивал и хранил марихуану в крупных размерах.

Правоохранители провели у мужчины обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли около 366 кустов наркотического растения и более 1,2 тыс граммов сухого вещества. Экспертиза подтвердила, что изъятые растения являются коноплей общим весом 167 кг.

В милиции пояснили, что высушенная трава – не что иное, как особо опасный наркотик каннабис, цена которого на «черном рынке» составляет 12 тыс грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в крупных размерах), что наказывается лишением свободы от 2 до 5 лет.

Сейчас в отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по ч. 2 ст. 310 УК Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.