В Никополе открыто два детских дома семейного типа

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках пилотного регионального проекта «Семья для ребенка», который реализуется в партнерстве с Днепропетровской облгосадминистрацией, открыл два детских дома семейного типа для двух семей, сообщили УНИАН в пресс-службе фонда.

Семьи не только воспитывают, но и социально реабилитируют детей, которые прошли через тяжелые жизненные ситуации. Многие воспитанники созданных детских домов семейного типа оказались рядом с родителями после трагической гибели родных, а некоторые - жертвы асоциальных родителей, отметили в фонде Р.Ахметова.

По словам директора Благотворительного Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолия Заболотного, в Днепропетровской области за год работы проекта «Семья для ребенка», при содействии фонда, было создано десять детских домов семейного типа.

"Проект нацелен на профилактику сиротства, а также развитие семейных форм воспитания. На сегодняшний день в стране насчитывается свыше 20 тыс. сирот. Информация уже о 14 тыс. из них размещена на Всеукраинском портале по усыновлению www.sirotstvy.net . 4077 детей с портала уже в семьях,» - отметил А.Заболотныйй.

В свою очередь губернатор Днепропетровской области Александр Вилкул сообщил,что сегодня в регионе создается эффективная, современная система развития форм воспитания – реализация проекта «Семья для ребенка». "Проект направлен на реализацию права каждого ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки жить и воспитываться в семье. Любовь и забота родителей, тепло маминых рук – это то, что формирует мощный стержень и много в чем определяет дальнейшую судьбу ребенка во взрослой жизни. Дети должны воспитываться в семье, так как именно здесь закладываются основы воспитания и жизненные принципы личности,» - отметил А.Вилкул..