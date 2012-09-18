В Луцке взорвался автомобиль

В Луцке на улице Градный спуск в автомобиле "Мерседес-спринтер" произошел взрыв. В результате инцидента водитель получил термические ожоги.

Как сообщили УНИАН в ССО УМВД Украины в Волынской области, сегодня в обеденный перерыв в дежурную часть Луцкого ГО УМВД Украины в Волынской области поступило сообщение от диспетчера территориального управления МЧС в области о том, что практически в центре Луцка в багажном отделении транспортного средства что-то взорвалось. В результате водитель, 25-летний житель Маневичского района получил ожоги второй и третьей степени и был госпитализирован в Луцкую городскую клиническую больницу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, представители научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра и руководство УМВД Украины в Волынской области.

"В результате взрыва поврежден багажный отсек транспортного средства "Мерседес-спринтер". Предварительная причина - неосторожное обращение с легковоспламеняющимися взрывоопасными веществами, возможно, порохом. Владелец автомобиля, он же потерпевший, сразу же был госпитализирован", - сообщил заместитель начальника УМВД Украины в Волынской области полковник милиции Александр Никитюк.

Взрывом повреждены стекла на задних дверцах, боковые дверцы автомобиля и обивка багажного отделения.

"При осмотре места происшествия обнаружен ряд веществ, - сообщил следователь Луцкого ГО УМВД Украины в Волынской области Сергей Ткачук. - В дальнейшем будет проводиться доследственная проверка, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых и будет установлена причина взрыва".