На Днепропетровщине создадут Центр поддержки проблемных семей

В Днепропетровской области будет создан Центр социальной поддержки детей и семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Соглашение о создании такого Центра было подписано сегодня, 18 сентября, во время совещания, посвященного годовым итогам реализации партнерского проекта «Семья для ребенка». Проект реализуется совместно с фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы фонда «Сиротству-нет!». Целью пилотного проекта является реформирование интернатных учреждений, развитие семейных форм воспитания, а также профилактика социального сиротства. Последнее станет возможным также благодаря созданному Центру. Соглашение о его создании подписали фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», Днепропетровская райгосадминистрация и представительство британской общественной организации «Надежда и жилье для детей» («Hope and Homes for Children»). В совещании принял также участие Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко.

Новый современный центр будет организован на базе детского дома «Семья» в поселке Юбилейное Днепропетровского района. Также соглашением предусмотрено создание нового учреждения семейного типа, в котором в условиях, максимально приближенных к семейным, будут воспитываться 10 воспитанников детского дома «Семья».

«Сегодня в рамках проекта «Семья для ребенка» мы подписали соглашение о создании Центра социальной поддержки детей и семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Это будет современный Центр, в котором специалисты на основании лучших европейских практик будут оказывать высококвалифицированную социальную, психологическую, юридическую помощь и поддержку детям и семьям, которые пребывают в сложных жизненных обстоятельствах. Цель – сохранить эти семьи, чтобы дети остались со своими родителями, если это возможно, или найти детям, которые остались без родительской опеки, новую семью или создать условия, максимально приближенные к семейным – устроить в детский дом семейного типа или приемную семью», - сказал Александр Вилкул во время подписания соглашения.

Подписывая соглашение, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный подчеркнул, что создание такого Центра было в планах фонда давно. «Еще несколько лет назад, когда мы запускали программу «Сиротству-нет», когда начали говорить о важности семейных ценностей, семейного окружения, родительского тепла, мы только надеялись, что когда-нибудь детские дома начнут трансформироваться в такого рода центры, центры матери и ребенка, детские садики, потому что детей в учреждениях будет становиться все меньше и меньше – они будут в семьях. Сейчас мы с нетерпением ждем открытие этого Центра. Мы доказали, что это возможно. Следующий этап теперь – работа с семьями в сложных жизненных обстоятельствах. Им можно и нужно помогать, чтоб в Украине не было социального сиротства».

До начала реализации в области проекта «Семья для ребенка» по состоянию на 1 января 2010 года в интернатных учреждениях Днепропетровской области находилось 2500 детей, на 1 января 2011 года – 2300 детей. На сегодняшний день в интернатах уже около 1300 детей. 773 воспитанника интернатов нашли свои семьи в рамках реализации проекта «Семья для ребенка» - они были устроены в детские дома семейного типа, приемные семьи, усыновлены или взяты под опеку. Остальные дети – достигли совершеннолетия и начали самостоятельную жизнь. Им также оказывается системная помощь в рамках проекта «Семья для ребенка» - создаются социальные общежития, разрабатывается и в скором времени будет принята региональная программа по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.