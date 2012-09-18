В Черкассах маршрутка врезалась в частный дом

В Черкассах вчера, 17 сентября, около 7 часов утра на перекрестке улиц Ильина и Рябоконя маршрутный автобус «ПАЗ» врезался в частный дом, пытаясь избежать лобового столкновения с автомобилем «Ситроен».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, во избежание лобового столкновения, водитель маршрутки направил автобус на обочину, где он, сбив деревянный забор и два столба, остановился, врезавшись в стену дома.

По данным милиции, студентка, которая проживает в этом доме, проснулась от удара, ее вместе с диваном отбросило от стены, а на голову посыпалась побелка.

К месту происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части, сотрудники которой предотвратили разгерметизацию газового оборудования автобуса, которое могло взорваться. Спасатели также эвакуировали автобус со двора. Пассажиров в автобусе во время ДТП не было. В результате аварии водитель автомобиля «Ситроен» и его 8-летний пассажир получили легкие телесные повреждения, но от госпитализации отказались.