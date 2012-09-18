Сумщина: ГАИ спасло прохожих от пьяного водителя «Запорожца»

В городе Ромны Сумской области сотрудники Госавтоинспекции, рискуя жизнью, спасли прохожих от пьяного водителя «Запорожца».

Как сообщили УНИАН в ССО УМВД Украины в Сумской области, накануне, 17 сентября, в Ромнах пьяный водитель на своем автомобиле «Запорожец» несся по улице прямо на людей, которые в это время переходили проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

Увидев это, сотрудники ГАИ перекрыли улицу собственным автомобилем и приняли на себя мощный удар столкновения. К счастью, ни милиционер-водитель, ни сам нарушитель не получили телесных повреждений. Водителя «Запорожца» задержали. Им оказался 29-летний местный житель. Проверка на степень опьянения показала в его крови наличие алкоголя. Кроме того. выяснилось, что полчаса назад мужчина совершил ДТП – столкнулся с автомобилем ВАЗ и скрылся с места происшествия. Нарушитель обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и создании аварийной ситуации, которая привела к ДТП. Наказанием ему может стать возмещение ущерба потерпевшим, большой штраф и лишение права управления транспортным средством. Перед начальником областного УМВД возбуждено ходатайство о поощрении работников ГАИ.