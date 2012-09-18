Хмельниччина: трое военнослужащих продавали взрывчатку

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области совместно с работниками УБОП УМВД области задержали трех военнослужащих, незаконно торговавших взрывчаткой и боеприпасами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в области, операция по задержанию прошла 13 сентября.

На территории Каменец-Подольского района правоохранители задержали “на горячем” 35-летнего военнослужащего при попытке сбыта 98 патронов калибра 7.62 мм Впоследствии были задержаны еще два его соучастника – командир взвода той же воинской части, где служил задержанный, и бывший военнослужащий, в настоящее время депутата одной из сельских советов. Выяснено, что оружие и взрывчатку злоумышленники похищали со складов воинской части.

Во время обысков правоохранители изъяли часть секции детонирующего кабеля ОКР-4, которая содержит около 2,5 кг взрывчатки; 1100 шт. патронов калибра 7.62 мм; почти 650 граммов бездымного баллистического пороха; 28 метров огнепроводного шнура “ОШП”, содержащего взрывчатое вещество метательного действия — дымный порох; 3 артиллерийских снаряда; 124 патрона разного калибра; 1 дымовую шашку; 3 составные части к огнестрельному оружию; 1 - зажигательный заряд “33-1” и 1 - подрывник “МУВ-2”.

По материалам СБУ органы милиции возбудили уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Один подозреваемый задержан, а двое - находятся на подписке о невыезде.

В настоящее время осуществляются первоочередные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства злоумышленников.