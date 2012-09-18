Днепропетровщина лидирует в семейном устройстве детей-сирот

Днепропетровская область стала лидером по семейному устройству детей-сирот.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», в регионе уже год реализуется совместный проект Фонда и Днепропетровской области - «Семья для ребенка». Его цель - реформирование существующей в Украине интернатной системы, сокращение численности детей-сирот в интернатах, а также развитие семейных форм воспитания, таких как детские дома семейного типа и приемные семьи.

В Фонде Р.Ахметова также проинформировали, что в Днепропетровской области реформируют детский дом «Семья», а на его базе создадут Центр поддержки семьи с детьми в партнерстве с представительством британской организацией «Hope and Homes for Children» («Надежда и жилье для детей»). Также в регионе планируют создание Центра матери и ребенка с целью профилактики отказов от новорожденных детей.

По словам директора Благотворительного фонда Р.Ахметова «Развитие Украины» Анатолия Заболотного, проект «Семья для ребенка» имеет огромное значение не только для Днепропетровской области, но и для всей Украины.

«Сейчас мы совместно с областными властями, службой по делам детей и центром социальных служб для семьи и детей отрабатываем эффективный механизм раннего выявления проблемных семей, профилактики сиротства. На данном этапе для нас принципиально важно внедрить действенные процедуры социального сопровождения семей, в которых воспитываются дети. И не важно, это биологическая семья или приемная», - отметил А.Заболотный.

По словам губернатора Днепропетровской области Александра Вилкула, в регионе уже создано рекордное для Украины количество детских домов семейного типа – 80. Приемных семей - 377, а в семьи устроено свыше 1200 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В свою очередь руководитель программ и проектов Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья Касьянова подчеркнула, что «должно пройти время, нужны изменения на уровне государства, желание других областей реализовывать такие программы».

«Однако в обществе уже закрепилась мысль, что каждый ребенок должен воспитываться в семье, все меньше говорят в пользу новых красивых интернатов. Интернатные учреждения не могут подготовить детей к нормальной социальной жизни. Большинство выпускников повторяют ошибки своих родителей – бросают детей в родильных домах, становятся зависимыми от наркотиков или алкоголя, некоторые заканчивают жизнь суицидом. Только хорошая семья может помочь ребенку стать счастливым», - сказала Д.Касьянова.