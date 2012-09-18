Вокзал в Киеве заминировал воспитанник интерната

В Днепропетровской области задержали воспитанника школы-интерната «заминировавшего» железнодорожный вокзал в Киеве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел в Днепропетровской области, 16 сентября подросток позвонил на спецлинию 102 городского управления милиции Киева и, представившись именем своего отца, сообщил о минировании вокзала.

Как выяснило следствие, 14-летний парень звонил из села Ивановка Синельниковского района Днепропетровской области, где был на выходных у своей бабушки. Такими действиями он пытался привлечь внимание своего отца.

«Как выяснилось, несколько последних лет отец с парнем не общался и обзавелся новой семьей, в которой воспитывает дочку», - сообщила пресс-служба.

17 сентября подросток был задержан, поскольку в его действиях усматриваются признаки преступления предусмотренного ст. 259 УК Украины («Заведомо неправдивое сообщение об угрозе граждан»).

Учитывая то, что парень не достиг возраста уголовной ответственности, сообщает пресс-служба, к нему будут примененные только меры воспитательного характера.