20-летняя мать повесилась, убив случайно младенца

В городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области вечером 17 сентября в собственном доме повесилась 20-летняя мать, случайно убившая собственного сына, которому было несколько месяцев от роду.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, женщину обнаружили повешенной на дверях дома. На столе в комнате милиционеры нашли записку, в которой женщина написала, что она случайно легла на своего ребенка, который от этого умер. А поскольку жить с мыслью о смерти малыша она не сможет – решила свести счеты с жизнью. В доме милиция нашла труп младенца.

По данному факту Корсунь-Шевченковским райотделом милиции УМВД у Черкасской области проводится проверка.