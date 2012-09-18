Сумщина: за взятку задержан главврач райбольницы

Прокуратура Сумской области 14 сентября возбудила уголовное дело в отношении главного врача Лебединской центральной районной больницы, который требовал и получил от директора предприятия-подрядчика взятку в 3,5 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, главврач требовал взятку за решение вопроса относительно заключения договора на выполнение ремонтных работ, а также дальнейшего перечисления средств в размере 30 тыс. грн. из местного бюджета за выполненные работы этим предприятием.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 115 УПК Украины, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следователем прокуратуры Лебединского района производится досудебное следствие по делу.

