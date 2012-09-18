В Одессе в результате пожара в жилом доме выгорели 10 квартир, отселены 42 жителя.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 13.50 17 сентября в Одессе в трехэтажном жилом доме по адресу ул. адмирала Лазарева, 27, в квартире на третьем этаже возник пожар, который перекинулся на другие квартиры и крышу.

В результате пожара огнем поврежены десять квартир и кровля здания, площадь пожара составляла около 500 кв. м.

В 16.55 пожарно-спасательными подразделениями МЧС пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

42 жителя дома временно отселены к родственникам.

Причина пожара устанавливается.