Центральная часть Одессы была без энергоснабжения

В Одессе жилые кварталы исторической части города несколько часов оставались без электричества из-за крупной аварии на электростанции

Как сообщили УНИАН в Управлении информации Одесского горсовета, аварийное отключение 10 электроподстанций произошло около 12.00, что привело к обесточиванию домов, расположенных на улицах Нежинской, Дворянской, Новосельского, Садовой, Дерибасовской, Греческой, Соборной, Преображенской, Пастера и некоторых других.

"После проведения экстренных ремонтных работ энергоснабжение этих кварталов возобновлено, - уточнили корреспонденту УНИАН в ОАО «Одессаоблэенерго», - Причины возникновения аварии выясняются".