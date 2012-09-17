Центральная часть Одессы была без энергоснабжения
17:44, 17 сентября 2012Новости регионов
0
Из-за крупной аварии
В Одессе жилые кварталы исторической части города несколько часов оставались без электричества из-за крупной аварии на электростанции
Как сообщили УНИАН в Управлении информации Одесского горсовета, аварийное отключение 10 электроподстанций произошло около 12.00, что привело к обесточиванию домов, расположенных на улицах Нежинской, Дворянской, Новосельского, Садовой, Дерибасовской, Греческой, Соборной, Преображенской, Пастера и некоторых других.
"После проведения экстренных ремонтных работ энергоснабжение этих кварталов возобновлено, - уточнили корреспонденту УНИАН в ОАО «Одессаоблэенерго», - Причины возникновения аварии выясняются".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter