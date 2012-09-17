Озеро вблизи пгт Коцюбинское под Киевом опасно для отдыха

Содержание лактозоположительных кишечных палочек в озере Святошинского лесничества вблизи пгт Коцюбинское под Киевом превышает допустимые нормы вдвое. К такому заключению пришли специалисты СЭС Святошинского района г. Киева после повторного исследования воды (протокол исследования от 10.09.2012), сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

Это первые результаты проверки, организованной прокуратурой Киева.

По информации СЭС, водоем не обустроен, и используется для несанкционированного отдыха. Никаких документов для оформления санитарного паспорта пляжа в СЭС не поступало. Проверка продолжается.

Напомним, прокуратура Киева обязала органы контроля проверить озеро на предмет безопасности для отдыха и купания.