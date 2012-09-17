В Житомире пациент больницы выбросился из окна
14:38, 17 сентября 2012Новости регионов
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Погиб от полученных травм
В Житомире милиция начала проверку по факту выпадения пациента из окна Житомирской областной больницы имени Гербачевского, которое имело место в областном центре 14 сентября.
Как сообщила сегодня УНИАН руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, пациент больницы выпрыгнул с пятого этажа и погиб от полученных травм.
"Такой факт действительно имел место, милиция не исключает возможности самоубийства, теперь по этому факту проводится проверка", - сказала А.Ващенко.
Других подробностей трагедии милиция не сообщает.
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