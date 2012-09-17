В Житомире пациент больницы выбросился из окна

В Житомире милиция начала проверку по факту выпадения пациента из окна Житомирской областной больницы имени Гербачевского, которое имело место в областном центре 14 сентября.

Как сообщила сегодня УНИАН руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, пациент больницы выпрыгнул с пятого этажа и погиб от полученных травм.

"Такой факт действительно имел место, милиция не исключает возможности самоубийства, теперь по этому факту проводится проверка", - сказала А.Ващенко.

Других подробностей трагедии милиция не сообщает.