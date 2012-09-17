В Харькове в поврежденном доме восстановили два этажа

В Харькове в поврежденном 4 сентября от взрыва доме по улице Петра Слинько, 2-б, строители восстановили два этажа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на председателя администрации Коминтерновского района Владимира Дорожкина, в субботу, 15 сентября, по окончании демонтажа поврежденных конструкций строители начали возводить новые кирпичные стены.

Он отметил, что после восстановления конструкций дома строители начнут восстанавливать коммуникации.

В.Дорожкин подчеркнул, что на сегодняшний день строители опережают график.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в 10:30 в Харькове в 9-этажном доме на улице Петра Слинько, в квартире на 3-м этаже произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. В результате взрыва пострадали пять человек.

По словам Харьковского городского председателя Геннадия Кернеса, восстановление дома завершится к Новому году.