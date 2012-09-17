В Киеве - фестиваль альтернативного искусства людей с инвалидностью

В столице проходит Второй Киевский фестиваль альтернативного искусства людей с инвалидностью «Павлов-фест».

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в субботу, 15 сентября, в парке вблизи арки Дружбы Народов состоялось торжественное открытие фестиваля. Киевляне и гости города имели возможность посмотреть концерт, экспозицию творческих работ участников «Павлов-феста», принять участие в мастер- классах по арт-терапии, ритмо-терапии и интуитивному танцу.

На протяжении последующих дней фестиваля дети и молодежь с функциональными ограничениями будут демонстрировать свои таланты и способности на разных площадках. Так, 17 сентября в 17.00 в помещении театра «Колесо» состоится спектакль «Юбилей» по пьесе Антона Чехова, в котором будут играть актеры театральной студии «Будьмо» Киевской городской психоневрологической больницы № 1. В 19.00 на летней сцене Мариинского парка состоится спектакль-диптих «Отражение». Две музыкально-драматических постановки «Маленькие истории большого города» и «Стена» покажет театр «Паростки» союза матерей умственно отсталых детей «Солнечный луч».

19 сентября в рамках «Павлов-феста» в психоневрологической больнице № 1, по адресу: ул. Фрунзе, 103, состоится День открытых дверей. В 12.00 в парковой зоне клуба больницы начнется спектакль «Предложение» театра «Будьмо». Также посетители смогут увидеть презентацию выставки-вернисажа брют-искусства, выступления музыкальных групп и фотовыставку.

Кроме того, во время фестиваля участники имеют возможность посетить учебные мастер- классы и пообщаться с ровесниками из других городов Украины. Также в рамках «Павлов-феста» состоится ряд конференций и круглых столов с участием медицинской общественности, художников и меценатов.

Завершится фестиваль грандиозным праздником для всех участников 23 сентября в клубе психоневрологической больницы № 1. Более подробную информацию можно получить на сайте фестиваля www.pavlov-fest.kiev.ua/

«Павлов-фест» основан Киевской городской психоневрологической больницей № 1 и Фондом социальной адаптации и интеграции «Касталия-фонд». Фестиваль проходит при поддержке Главного управления здравоохранения КГГА и Общественного совета Минздрава Украины.