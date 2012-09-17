В Киеве стартует месячник по благоустройству

С 24 сентября в столице стартует осенний месячник по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Выездное заседание комиссии по благоустройству состоится 26 сентября, во время которого будут проинспектированы Соломенский и Святошинский районы. Следующими – 3 октября – будут проверять Днепровский и Деснянский районы.

10 октября комиссия проинспектирует санитарное состояние Оболонского и Подольского районов, а 17 октября – Голосеевский и Дарницкий районы. Последними будут проверять Шевченковский и Печерский районы, а уже 14 ноября запланировано провести итоговое заседание.

Во время осеннего месячника коммунальные службы города обещают упорядочить зеленые зоны и придомовые территории, отремонтировать детские и спортивные площадки, ликвидировать стихийные мусорные свалки, восстановить внешнее освещение и высадить новые деревья и кусты.

К участию в запланированных мероприятиях осеннего месячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города будут привлекать работников предприятий, учреждений и организаций района, а также представителей общественности.