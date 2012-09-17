На Черниговщине обнаружено 19 минометных мин времен войны
10:38, 17 сентября 2012Новости регионов
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В урочище "Цопивщина"
В Черниговской области обнаружено 19 минометных мин калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской ОГА.
Боеприпасы были обнаружены вчера, 16 сентября, в урочище "Цопивщина" возле с. Леляки Варвинского района. Место находки охраняется. Подана заявка на обезвреживание в Территориальное управление МЧС Украины в Черниговской области.
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