В Луцке состоялся праздник трезвости

В Луцке в воскресенье впервые провели праздник трезвости.

Как передает корреспондент УНИАН, его инициаторами выступили Волынская епархия Украинской православной церкви, Волынское православное братство трезвости им.Иоанна Крондштатского совместно с городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Праздник проходил под девизом «Лучше трезвая жизнь, чтобы сила и слава была». В его рамках прошел «Марш трезвости», маршрут которого пролегал от главного корпуса Восточноевропейского университета им. Леси Украинки до Театрального Майдана. В целом в колонне прошло около 300 человек, однако уже на главной площади города собралось около 500 зрителей.

Участники турнира мерялись силами в «тяжелых» видах спорта, выполняя классические богатырские упражнения, которые предусмотрены на профессиональных стронгменовских турнирах. А это «лог-лиф» (поднятие колоды на максимальное количество раз за три минуты), кантование покрышки, «дедлифт» (так называемая метровая тяга), «дамбл» (поднятие гантели за лимитированное время) и другие. Завершился праздник музыкальным концертом группы «Нота Нео».

Как отметили организаторы турнира, «Луцк – город, где много молодежи, много студентов, а потому важно пропагандировать здоровый образ жизни». Они выразили пожелание, чтобы такой праздник стал традиционным, а инициативу Луцка в дальнейшем подхватили и другие города Украины.