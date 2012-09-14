Львовщина: пожар на торфяниках полностью ликвидирован

В Львовской области, по состоянию на сегодняшний день, полностью ликвидированы пожары залежей торфа в с. Бирки Яворивского района и в населенных пунктах возле Львова – селах Гамалиевка и Билогорща.

Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины в Львовской области Павел Василенко.

По его словам, сегодня пожарные подразделения выезжали с целью проконтролировать ситуацию в местах, где происходило возгорание залежей торфа.

„Ситуация под контролем, пожары 13 сентября были ликвидированы. Дымовой завесы над жилым микрорайоном Левандовка города Львова, которая образовалась в результате горения торфа в с.Билогроща, уже нет”, - отметил П.Василенко.

К ликвидации пожара привлекалось около 30 единиц техники и около 90 спасателей.

Как сообщал УНИАН, по данным ГУ МЧС Украины в Львовской области 11 сентября было обнаружено возгорание на площади 4 га в селе Бирки Яворивского района неподалеку от Львова. На следующий день также обнаружили горение торфяников в населенных пунктах непосредственно расположенных возле Львова – в селе Гамалиевка Пустомитовского района и в поселке Билогорща, который территориально входит в Зализнычный район города Львова. Жители львовского микрорайона Левандовка, который прилегает к с.Билогорща, обращались к работникам МЧС с сообщениями о густой дымовой завесе и едком дыме.