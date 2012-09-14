На Днепропетровщине создадут 12 детских домов семейного типа

Благодаря помощи Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в Днепропетровской области было создано 10 домов семейного типа. В этом году планируют открыть еще 12.

В мае прошлого года Фонд Рината Ахметова и Днепропетровская ОГА начали проект «Семья для ребенка» с целью уменьшения количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, пишет 34 канал.

Благодаря этому с мая по декабрь 2011 года усыновлено 140 детей, стало на 845 меньше детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях.

«Днепропетровская область занимает второе место после Донецкой по количеству детей, лишенных родительской опеки. В 2006 году у нас было 11 тысяч таких детей, сейчас у нас 9400. На сегодняшний день всего 30% находятся в госучреждениях, всех остальных удалось устроить в семьи»,— рассказала начальник службы по делам детей Днепропетровской облгосадминистрации Нина Тутова.

По словам налальника службы по делам детей, немалую помощь для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки оказывает благотворительный фонд Рината Ахметова. Благотворительная организация помогает в обучении приемных родителей и создании хороших условий проживания для детей.

«В Днепропетровской области было создано 10 домов семейного типа, до конца года планируется создать еще 12. Уже более 100 родителей прошли обучение на темы сексуального воспитания, работы с травмами и формирования привязанности. Обучение проходит также для специалистов служб по делам детей и центров социальных служб»,— сообщила менеджер программ и проектов благотворительного Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Ольга Юдина.

По ее словам, на следующий года запланировано создание Центра матери и ребенка и центра для семьи и детей на базе реформированных детских домов области.

«Приемные родители нуждаются в ежедневном совете и поддержке. Мы очень благодарны фонду и облгосадминистрации за поддержку»,— сказал отец-воспитатель детского дома семейного типа, председатель правления Днепропетровской областной благотворительной организации «Сияние радуги» отец Андрей Пинчук.