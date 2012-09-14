В Житомире задержан мужчина, открывший стрельбу в кафе.

Как рассказала УНИАН руководитель пресс-службы Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, вчера, около 19.00, в Богунский райотдел УМВД Украины в Житомирской области поступило сообщение о том, что в одну из больниц Житомира доставлен 54-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и имел огнестрельное ранение грудной клетки.

На место происшествия выехали работники милиции. Обстоятельства получения мужчиной телесных повреждений и причастных к этому лиц устанавливали оперативники уголовного розыска УМВД и Богунского райотдела.

Предварительно было установлено, что у потерпевшего во время отдыха в одном из кафе города возник конфликт с другим посетителем. Мужчин, чья словесная перепалка грозила перерасти в драку, развели по разным столикам другие члены группы. Затем оскорбленного и агрессивно настроенного участника конфликта доставили на авто домой. Однако, как показали дальнейшие события, вместо того, чтобы идти спать, мужчина взял спрятанный в подсобном помещении пистолет и вернулся к кафе.

Мужчина, который до того уже сильно выпил, выстрелил с близкого расстояния в своего оппонента. После этого он покинул пределы Житомира.

Как рассказал УНИАН начальник УМВД Украины в Житомирской области Александр Просолов, задерживали вооруженного подозреваемого, учитывая его потенциальную опасность, бойцы спецподразделения «Сокол». Мужчина решил скрыться у знакомого в одном из сел Житомирского района, однако уже сегодня был задержан.

Оружие работники милиции изъяли. По факту покушения на жизнь человека возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Подозреваемому может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.