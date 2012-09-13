Днепропетровщина - лидер по семейному устройству детей-сирот

На Днепропетровщине подвели итоги реализации совместного проекта ОДА и благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» - «Семья для ребенка».

«В Днепропетровской области создано рекордное для Украины количество детских домов семейного типа – 80 и приемных семей - 377, а в семьи устроено свыше 1200 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», - об этом заявил губернатор Днепропетровской области Александр Вилкул в своем выступлении во время подведения итогов первого года реализации совместного проекта с благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» - «Семья для ребенка». Инициатива нацелена, в первую очередь, на сокращение численности детей-сирот в интернатных учреждениях областиа также на развитие семейных форм воспитания, таких как детские дома семейного типа и приемные семьи.

«Проект «Семья для ребенка» имеет огромное значение не только для Днепропетровской области, но и для всей Украины, - уверен директор благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный. – Сейчас мы совместно с областными властями, службой по делам детей и центорм социальных служб для семьи и детей отрабатываем эффективный механизм раннего выявления проблемных семей, профилактики сиротства. На данном этапе для нас принципиально важно внедрить действенные процедуры социального сопровождения семей, в которых воспитываются дети. И не важно, это биологическая семья или приемная».

Также проект нацелен на реформирование существующей в Украине интернатной системы, которая давно показала свою неэффективность. Уже в ближайшее время начнется реформирования детского дома «Семья». На его базе будет создан Центр поддержки семьи с детьми в партнерстве с британской организацией «Hope and Homes for Children» («Надежда и жилье для детей»). Также в ближайшее время в области начнется создание Центра матери и ребенка с целью профилактики отказов от новорожденных детей.

Сейчас в интернатных учреждениях области воспитываются, в среднем, 16-20 детей при том, что каждое здание рассчитано на 100 – 120 человек. На базе освободившихся помещений будут созданы социальные общежития для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые выпустились из интернатов.

«Должно пройти время, нужны изменения на уровне государства, желание других областей реализовывать такие программы. Но в обществе уже закрепилась мысль, что каждый ребенок должен воспитываться в семье, все меньше говорят в пользу новых красивых интернатов, - рассказывает руководитель программ и проектов благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья Касьянова. – Интернатные учреждения не могут подготовить детей к нормальной социальной жизни. Большинство выпускников повторяют ошибки своих родителей – бросают детей в родильных домах, становятся зависимыми от наркотиков или алкоголя, некоторые заканчивают жизнь суицидом. Только хорошая семья может помочь ребенку стать счастливым».

Эту идею поддерживает и председатель правления областной благотворительной организации «Сияние радуги», родитель-воспитатель, иерей Андрей Пинчук.

«Я уверен, что ребенку не нужны уютные интернаты и подарки меценатов. Дети нуждаются в заботливых родителях. И сегодня мы работаем над этой проблемой. Мы помогаем приемным родителям справиться с воспитанием сразу нескольких таких разных детей. Мы помогаем биологическим родителям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, найти выход и все же сохранить семью и ребенка в ней».

