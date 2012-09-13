Кировоградщина: двое детей отравились грибами

В Кировоградской области в результате отравления грибами умерли брат и сестра, 9-летний мальчик и 6-летняя девочка, госпитализированные в Александрии несколько дней назад.

Об этом сообщила УНИАН врач отделения гигиены питания государственного заведения «Кировоградская санитарно-эпидемиологическая станция» Татьяна Скапа.

Их родители до сих пор находятся на лечении в областной больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, семья из четырех человек отравилась дикорастущими грибами. Мать и двое детей были госпитализированы 8 сентября, отец – на следующий день. Накануне 37-летний отец был в командировке в Житомирской области, откуда привез гостинец.