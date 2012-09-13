Винницкой области угрожает экологическая катастрофа

Киевский эколого-культурный центр заявляет об угрозе возникновения в Винницкой области экологической катастрофы в связи открытием комплекса птицефабрик.

Об этом директор центра Владимир Борейко сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в Тульчинском и Тростянецком районах Винницкой области ведется строительство крупного комплекса птицефабрик, в который будут входить 456 птицеферм, комбикормовый завод, инкубатор и забойный цех. Для запуска первой очереди комплекса необходимо около 1,5 млн. кур.

Эколог убежден, что работа птицефабрик приведет к огромный негативной нагрузке на окружающую среду. В частности, в результате деятельности комплекса за год будет образовываться около 160 тонн помета, 2 млн кубометров сточных вод, 2,4 тыс. тонн падали, а также выброс из птицефабрик ежесуточно более 2 млн кубометров отработанного воздуха.

Также В.Борейко заявил, что концентрация птицефабрик на небольшой территории приведет к падению уровня грунтовых вод. Он добавил, что это уже произошло в с.Оляница Тростянецкого района, где с началом строительства птицефабрик пропала вода в колодцах.

Еще одной проблемой, которая может возникнуть в связи с деятельностью птицефабрик, по мнению экологов, является захоронение куриной падали. В.Борейко отметил, что в настоящее время все 24 действующие украинские заводы по переработке падали уже перегружены и не будут перерабатывать сырье, поступающее из новых птицеферм. Эколог считает, что дохлых кур будут разбрасывать по посадкам или хоронить в земле, что может привести к появлению заразных болезней.

Кроме того, как утверждает В.Борейко, для утилизации помета будут построены открытые хранилища, которые станут резервуаром для огромного количества мух, невыносимого запаха и возбудителей многих опасных заболеваний.