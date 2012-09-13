В Житомире BMW сбило двоих детей, перебегавших дорогу
11:25, 13 сентября 2012Новости регионов
0
11-летняя девочка, 12-летний мальчик
Вчера, 12 сентября, около 15:25 в Житомире на улице Большой Бердичевской, вследствие аварии пострадали двое детей — 11-летняя девочка и 12-летний мальчик.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ Украины в Житомирской области, за рулем BMW был 29-летний житомирянин, который сбил малолетних пешеходов, перебегавших дорогу.
Дети с тяжелыми травмами госпитализированы в одну из житомирских больниц. Теперь по этому факту правоохранителями проводится проверка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter