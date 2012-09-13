В Житомире BMW сбило двоих детей, перебегавших дорогу

Вчера, 12 сентября, около 15:25 в Житомире на улице Большой Бердичевской, вследствие аварии пострадали двое детей — 11-летняя девочка и 12-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ Украины в Житомирской области, за рулем BMW был 29-летний житомирянин, который сбил малолетних пешеходов, перебегавших дорогу.

Дети с тяжелыми травмами госпитализированы в одну из житомирских больниц. Теперь по этому факту правоохранителями проводится проверка.