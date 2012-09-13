В Крыму в море утонули россиянин и украинец

В Черном море в Крыму 12 сентября утонули гражданин России и украинец.

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления МЧС, 54-летнему жителю Ростова-на-Дону, который купался в море в Ялте, стало плохо в воде, его вытащили на берег, но спасти мужчину медикам не удалось.

Также житель Днепропетровска, возраст которого не уточняется, купался в море в селе Рыбачье (Алушта) и утонул. Поиск тела украинца на данный момент продолжается. Вчера спасатели вели поиск только на берегу из-за поднявшегося шторма в три балла.