В Крыму в море утонули россиянин и украинец
10:42, 13 сентября 2012Новости регионов
0
Стало плохо в воде...
В Черном море в Крыму 12 сентября утонули гражданин России и украинец.
Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления МЧС, 54-летнему жителю Ростова-на-Дону, который купался в море в Ялте, стало плохо в воде, его вытащили на берег, но спасти мужчину медикам не удалось.
Также житель Днепропетровска, возраст которого не уточняется, купался в море в селе Рыбачье (Алушта) и утонул. Поиск тела украинца на данный момент продолжается. Вчера спасатели вели поиск только на берегу из-за поднявшегося шторма в три балла.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter