Днепропетровск побил рекорд по рождаемости детей в городе

На День города, который отмечался 8 сентября, Днепропетровск побил рекорд по рождаемости. В этот день родилось 54 малыша – 32 мальчика и 22 девочки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского городского совета, в 2008 году на День города в Днепропетровске родилось 39 младенцев, в 2009 году – 48, в 2010 – 42, в 2011 году на свет появилось 32 детей.

По информации департамента здравоохранения Днепропетровского городского совета, ежедневно в Днепропетровске появляется на свет от 20 до 40 младенцев.

По традиции, основанной в 2008 году специально ко дню города, каждая из рожениц получила от городских властей по 5 тыс. грн и сертификат на бижутерию (ожерелье из жемчужин).

Вчера Днепропетровский городской голова Иван Куличенко лично вручил подарки матерям 9-ти новорожденных детей в городском роддоме №1.

«Положив начало такой традиции, власти способствуют увеличению рождаемости, а также воспитанию патриотизма и любви к родному городу», - подчеркивается в сообщении горсовета.