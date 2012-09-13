В Мариуполе мужчина погиб, упав с дерева

В Мариуполе Донецкой области молодой 32-летний мужчина погиб, упав с дерева при сборе орехов на своем приусадебном участке.

Об этом сегодня сообщает местный сайт ilich.in.ua со ссылкой на информацию Мариупольской станции экстренной медицины.

По словам медиков, мужчина не удержался на дереве и упал головой вниз с двухметровой высоты. При падении пострадавший получил перелом основания черепа. Травма оказалась несовместима с жизнью, и молодой человек скончался на месте.