Днепропетровщина: милиционер насмерть сбил пешехода

Оперуполномоченный управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУМВД Украины в Днепропетровской области, управляя автомобилем «Шкода Фабия», на автодороге из Днепропетровска в направлении Кривого Рога, не справившись с управлением, наехал на пешехода, который в результате полученных телесных повреждений умер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По данному факту прокуратура Днепропетровского района возбудила уголовное дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Прокуратура не сообщает подробностей ДТП.