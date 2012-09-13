Московские врачи заинтересованы в обмене опытом с Киевом

Московские врачи заинтересованы в обменен опытом с киевскими коллегами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин в интервью журналистам, комментируя подписание Протокола о сотрудничестве между Главным управлением здравоохранения Киева и Департаментом здравоохранения Москвы.

“Мы заинтересованы в обмене опытом со специалистами, которые работают в киевских клиниках. Мы предлагаем со своей стороны программу обучения медиков из Киева. Мы в Москве сейчас стараемся внедрять лучший международный опыт. То есть, помимо обновления материально-технической базы медучреждений, мы стараемся внедрять новейшие методики лечения больных. Мы обсуждаем возможность строительства в Москве международного медицинского кластера, который позволит поставлять самые современные возможности, которые имеет мировая медицина», - отметил С.Черемин.

В свою очередь, заместитель главы КГГА Руслан Крамаренко отметил, что Москва за последние полтора года реализовала достаточно много изменений в сфере медицины, в которую было вложено около 4 млрд долларов.

По его словам, достигнутая договоренность предоставит киевским врачам возможность проходить обучение в Москве, ознакомиться со схемой развития и реформирования медицины в столице России.

Как сообщал УНИАН, по случаю 20-летия побратимских взаимоотношений в Киеве 12-15 сентября впервые за последние 10 лет проходят Дни Москвы. Центральными событиями мероприятия стали конференция «Москва – Киев: новые горизонты инвестиционного сотрудничества» и подписание двух важных для обоих городов соглашений. Одно из них - Протокол о сотрудничестве между Главным управлением здравоохранения Киева и Департаментом здравоохранения Москвы - предусматривает взаимный обмен специалистами для ознакомления с научными достижениями, передовыми технологиями в медицинской практике, опытом реформирования сферы.