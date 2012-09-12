В лесу на Луганщине нашли 46 минометных мин
17:35, 12 сентября 2012Новости регионов
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Изъяты и унижтожены
В Антрацитовском районе (Луганская область) 10 сентября в 16:30 в лесополосе пос. Софиевский местный житель во время поиска металлолома обнаружил 46 минометных мин калибром 82 мм.
Как сообщила УНИАН пресс-служба МЧС, на месте опасной находки сотрудники милиции сразу выставили охрану.
11 сентября пиротехническая группа ГУ МЧС в Луганской области изъяла и уничтожила боеприпасы.
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