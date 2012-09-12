В лесу на Луганщине нашли 46 минометных мин

В Антрацитовском районе (Луганская область) 10 сентября в 16:30 в лесополосе пос. Софиевский местный житель во время поиска металлолома обнаружил 46 минометных мин калибром 82 мм.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МЧС, на месте опасной находки сотрудники милиции сразу выставили охрану.

11 сентября пиротехническая группа ГУ МЧС в Луганской области изъяла и уничтожила боеприпасы.