В Киевской области безработный убил молотком отца и сестру

В Иванковском районе Киевской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 53-летний безработный местный житель по подозрению в убийстве двух людей.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Предварительно установлено, что задержанный вечером 10 сентября в доме по месту жительства во время внезапно возникшей ссоры деревянным молотком убил отца и сестру, а тела вынес во двор собственного домохозяйства.