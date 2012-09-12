В Киевской области безработный убил молотком отца и сестру
17:07, 12 сентября 2012Новости регионов
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Во время ссоры
В Иванковском районе Киевской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 53-летний безработный местный житель по подозрению в убийстве двух людей.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
Предварительно установлено, что задержанный вечером 10 сентября в доме по месту жительства во время внезапно возникшей ссоры деревянным молотком убил отца и сестру, а тела вынес во двор собственного домохозяйства.
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