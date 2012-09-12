Под Киевом уничтожили коноплю на 2,5 миллиона гривен, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

В ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий в рамках операции «Мак» работники сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков Ирпенского горотдела милиции Киевской области возле реки Ирпень выявили около 6,5 тысяч растений конопли без признаков культивирования.

Экспертиза подтвердила, что изъятые образцы действительно относится к растениям рода конопля. По подсчетам специалистов, если бы засеянное попало на «черный рынок», стоимость такой дикорастущей «травки» по оптовым ценам составила бы около двух с половиной миллионов гривен.

Для уничтожения незаконной плантации, кроме милиционеров, привлеклись члены общественного формирования, работники СБУ, солдаты воинской части и местная спортивная организация. Коноплю сожгли.

Аналогичный случай произошел и в Вышгородском районе, где стражи порядка также выявили и уничтожили более семисот кустов конопли. Мероприятия по установлению незаконных посевов в Киевской области продолжаются.