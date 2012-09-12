На шахте в Луганской области погиб горняк

В среду, 12 сентября, в Луганской области на шахте «Ломоватская» государственного предприятия «Первомайскуголь» погиб горнорабочий очистного забоя 1980 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины, сегодня утром при выполнении работ по креплению северной лавы (угольного пласта М3) на горизонте 400 метров произошло внезапное обрушение пород кровли, которым был застигнут горнорабочий очистного забоя.

На предприятие оперативно прибыли бойцы Горноспасательной службы Украины, приступившие к операции по освобождению шахтера. Но спасти горняка не удалось, от полученных при обрушении травм он скончался.

Тело горняка уже извлекли из-под завала и подняли на поверхность.

В настоящее время на предприятии создана комиссия специального расследования, которая совместно с органами Профсоюза выясняет точные обстоятельства и причины трагедии.