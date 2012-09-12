В Хмельницком третий день отключена горячая вода

С 10 сентября по всему Хмельницкому отключена централизованная подача горячей воды.

Горячее водоснабжение отсутствует в связи с прекращением подачи газа со стороны ПАО "Хмельницкгаз", которому КП "Хмельницктеплокоммунэнерго" задолжало почти 90 млн грн.

На просьбу УНИАН прокомментировать ситуацию первый заместитель Хмельницкого городского головы Александр Винников заявил, "что ситуация с отключением горячей воды наблюдается по всей Украины".

“Нашему городу отключили едва ли не позже, чем всем другим. Здесь проблема заключается в том, что государство задолжало предприятиям теплокоммунэнерго разницу в тарифах. Соответственно, коммунальщикам не хватает средств для проплаты за использованный природный газ”, - сказал он.

По его информации, сумма долга разницы в тарифах для хмельницких коммунальщиков составляет около 60 млн грн.

“Сейчас трудно прогнозировать, когда поступят от государства эти средства. Надеемся, что к отопительному сезону в квартирах Хмельницкого будет горячая вода”, - отметил А.Винников.

Он добавил, что на протяжении января-августа этого года хмельничане рассчитались за отопление на 102%.