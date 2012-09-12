В Херсонской области повесились молодожены

В лесу в Херсонской области повесились на дереве молодые супруги - 22-летний парень и 24-летняя девушка.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью управления МВД в Херсонской области, милиция проводит расследование по факту суицида молодой семьи.

По данным управления, утром 11 сентября в Цюрупинский райотдел милиции поступило сообщение от местных грибников, которые в лесу возле села Раденск обнаружили повешенными на ветке дерева молодых парня и девушку.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником райотдела и руководство Управления уголовного розыска УМВД.

Работники милиции установили, что погибшие 22-летний парень и 24-летняя девушка познакомились во время учебы в одном из харьковских институтов, после чего недавно поженились. Молодожены не сообщили родителям о свадьбе. А

через несколько месяцев приехали в Херсон, в дом бабушки жены. Некоторое время отношения молодоженов с бабушкой были хорошие, но незадолго до трагического события они сильно поссорились. Молодая семья была вынуждена жить в ветхом сарайчике.

Денег хронически не хватало, на работу молодая женщина, которая закончила обучение, еще не устроилась, а муж должен был вернуться на учебу на последнем курсе института. Поддержки со стороны родителей тоже не было, так как они были против этого брака. По мнению правохранителей, все это и могло стать причиной ухода из жизни двух молодых людей одновременно.

Правоохранители установили, что за несколько дней до суицида супружеская пара получила кредит в банке. Вечером 10 сентября, после очередной ссоры с бабушкой, они сняли 1000 грн с кредитной карточки, купили в магазине новую веревку, продукты питания. После чего сели в такси.

В лесу, во время осмотра места происшествия, правоохранители выяснили, что муж с женой некоторое время сидели возле дерева и ужинали. Затем завязали петли на одной ветке и повесились.

Впоследствии, в комнате, где в последние дни проживали молодые, милиционеры обнаружили тетрадь, в которой муж подробно расписал, куда и кому раздать имущество супругов.

Также установлено, что молодые характеризовались положительно, они хорошо учились и ни с кем не конфликтовали.

Тела погибших без признаков насильственной смерти направлены в морг.

На данный момент работники Цюрупинского РО УМВД проводят доследственную проверку.